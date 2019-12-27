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На Байкале закрыли кемпинг «Солнечный берег+»

27 декабря 2019

На территории Прибайкальского национального парка, в границах памятника археологического наследия – «Стоянка Итырхей», в  кемпинге «Солнечный берег+» работали с грубыми нарушениями закона. Об этом сообщили Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

Собственник рекреационного объекта несмотря на прямой запрет на произведение земляных работ использовал «варварский» по отношению к уникальной экологической системе подход, оборудовал территорию уличными туалетами, кабинками для личной гигиены.

Без подтверждения герметичности ям для сбора жидких (бытовых) отходов организована коммерческая деятельность по предоставлению рекреационных услуг, в результате которой произошло загрязнение почв.

Работа кемпинга прекращена.

При этом, ответчик, категорически не соглашаясь с решением суда о взыскании с него ущерба в размере 100 тыс. руб. оспаривал судебный акт вплоть до кассационной инстанции.

Определением восьмого кассационного суда общей юрисдикции (г. Кемерово) решение Ольхонского районного суда оставлено без изменения. Ущерб окружающей среде возмещен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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