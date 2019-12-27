Компания «Иркут» выберет проектировщика салона для самолетов МС-21

Научно-производственная компания «Иркут» объявила тендер на разработку интерьера салона для самолетов МС-21. Сейчас его готовят к серийному производству. Об этом сообщает RosTender.info.

Максимальная стоимость контракта составляет 2 млрд 617 млн рублей. Предложения от участников принимают до 20 января 2020 года, а итоги тендера подведут 31 января.

По условиям «Иркут», проектировщик должен предусмотреть использование отечественных материалов по программе импортозамещения. Кроме того, вес систем, используемых в салоне, не должен превышать определенную величину, заданную заказчиком.

Проектировщику предстоит разработать комплект интерьера кабины и пассажирского салона эконом-класса. Салон должен иметь специальное оборудование для безопасной перевозки детей, места крепления инвалидных колясок, бытовые розетки, системы развлечения для пассажиров, а также дополнительный гардероб для пассажиров в зимнее время. Место для последнего освободят за счет снятия ряда кресел. Объем багажных полок для одного пассажира составит 0,068 кубометров.