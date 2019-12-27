Клиенты группы «Открытие» стали покупать больше страховок с защитой от онкологии и травм

В 2019 году клиенты СК «Росгосстрах Жизнь» (финансовая группа «Открытие») стали чаще добавлять страховую защиту от дополнительных рисков в полисы накопительного страхования жизни (НСЖ). Доля полисов с дополнительными рисками выросла с 2% в 2018 году[i] до почти 10% в 2019-м.

Наибольшей популярностью у клиентов СК «Росгосстрах Жизнь» пользуются защита от критических заболеваний, а также покрытие травм и тяжких телесных повреждений.

«Тренд в сторону увеличения доли страховок — как накопительных, так и инвестиционных — с защитой от дополнительных рисков говорит о том, что клиенты СК «Росгосстрах Жизнь» понимают суть страховой защиты и оценивают риски, а не просто используют страхование как инструмент сохранения или преумножения капитала, -- говорит Наталья Белова, член правления, директор блока маркет-менеджмента СК «Росгосстрах Жизнь». - Повышение популярности страхования от болезней, в том числе онкологических, это устойчивая мировая тенденция. Ведь каждый день критические заболевания диагностируется примерно у 40 000 людей на планете, и из них 2 200 — россияне. Страховые продукты помогают решить весь спектр вопросов, которые могут возникнуть у современного человека: от сохранения и инвестирования денег и создания «финансовой подушки» для детей до страхования от несчастных случаев и освобождения уплаты взносов, например, по ипотеке, если здоровье больше не позволит работать».

В полисы накопительного страхования жизни от «Росгосстрах Жизнь» клиенты могут встроить широкий перечень дополнительных покрытий: травмы, потеря трудоспособности, критические заболевания, в том числе онкологию.

«Росгосстрах Жизнь» предлагает и рисковые — в том числе «коробочные» — продукты, в рамках которых можно защититься только от рисков, связанных со здоровьем (без накоплений и инвестирования). Так, например, программа «На всякий случай» позволит компенсировать расходы на лечение, восстанавливать здоровье без финансовых потерь, если произойдет несчастный случай. А программа страхования от критических заболеваний «Лечение без границ» — получать консультации как на этапе диагностирования, так и во время лечения, а также лечиться не только в России, но и за рубежом. В перечень критических заболеваний входят онкология, аортокоронарное шунтирование, нейрохирургия, замена или восстановление сердечного клапана и трансплантация органов или тканей.

[i] Данные компании «ЭРГО Жизнь», на базе которой развивается «Росгосстрах Жизнь»