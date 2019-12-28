Индикаторы 2020 выглядя неплохо - Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»

Итоги 2019, однозначно, выглядят неплохо. Экономический рост остается слабым, однако другие индикаторы радуют, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Темпы роста экономики России по итогам 2019 года составят 0,8–1%. Несмотря на панические настроения начала года — рост цен на бензин, подъем НДС — правительство победило инфляцию. Сейчас она находится ниже таргета Банка России в 4%, что позволило снизить ключевую ставку регулятора до 6,25%.

Безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения. Экономическая теория говорит, что целевым уровнем безработицы является 6%. Рубль стабилен, и если бы не бюджетное правило, то курс был бы около 50 руб. за доллар США.

Запуск силы «Силы Сибири», скорый старт «Северного потока-2» и «Турецкого потока» значительно повысили энергобезопасность страны. А соглашения ОПЕК+ обеспечило комфортные цены на энергоносители. Международные резервы России подбираются к $550 млрд.

Исходя из доклада Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП), отставание в темпах экономического роста в 2019 году сменится выходом на рост в 2% ВВП в год уже с начала 2020 года с сохранением его на этом «потолочном» уровне до 2022 года. Инвестиционную активность ЦБ при этом почти полностью связывает с госрасходами. Частные проекты в его расчетах до 2022 года большой роли не играют.

Российские власти неоднократно говорили, что рост зарплат должен соответствовать росту экономики и, прежде всего, производительности труда. С точки зрения экономической теории это верно. Но вряд ли россияне готовы ждать 20 или 30 лет. Можно ли быстро изменить ситуацию? С нашей точки зрения, можно. Причем сразу победить бедность и снизить долю государства в экономике. Речь идет о механизме золотой акции, которая позволяет ее держателю участвовать в управлении компании. Такие акции правительство должно приобрести в «Роснефти», «Газпроме» и «Сбербанке». Затем государственные пакеты акций отправляются на компенсацию обесценившихся советских сберкнижек. Россия получает массовый средний класс. На компенсацию могут быть отправлена и часть международных резервов России, напомним, они подошли почти к $550 млрд.