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К октябрю 2020 года пострадавших от паводка в Иркутской области обеспечат жильем

28 декабря 2019

К октябрю 2020 года все жители, пострадавшие от паводка в Иркутской области, должны быть обеспечены жильем. Об этом сказали вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, - сообщили в областной администрации. 

Все основные аварийно-восстановительные работы на территориях ЧС завершены, работают коммунальные системы, идет образовательный процесс в школах, работают социальные учреждения. 47 тысяч граждан получили выплаты. У 7200 семей жилье восстановлено, у 5300 - оплачено, остается 2000 семей, которые ждут жилья.

- В октябре 2020 года все пострадавшие должны иметь жилье, - отметил Виталий Мутко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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