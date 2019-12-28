В Братске открылся кинотеатр «Романтик»

В музее истории Братскгэсстроя 26 декабря открылся кинотеатр «Романтик». Название придумали сотрудники музея через голосование. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Романтик — это очень удачное название. Потому что романтики ехали в этот суровый край, чтобы построить красавицу ГЭС и наш город Братск. В память о трудовом подвиге первостроителей и получил имя этот кинотеатр, - прокомментировал депутат госдумы Андрей Чернышёв.

В холле обустроена комфортная зона ожидания. В отремонтированном помещении установили большой экран и 49 кресел.