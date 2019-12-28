Новости

В Братске открылся кинотеатр «Романтик»

28 декабря 2019

В музее истории Братскгэсстроя 26 декабря открылся кинотеатр «Романтик». Название придумали сотрудники музея через голосование. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

- Романтик — это очень удачное название. Потому что романтики ехали в этот суровый край, чтобы построить красавицу ГЭС и наш город Братск. В память о трудовом подвиге первостроителей и получил имя этот кинотеатр, - прокомментировал депутат госдумы Андрей Чернышёв.

В холле обустроена комфортная зона ожидания. В отремонтированном помещении установили большой экран и 49 кресел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
Триумфальное шествие ЦБ: как мегареулятор захватывает финансовые рынки
Байкал назвали последней жертвой овертуризма
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании