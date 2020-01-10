Чего ждут предприниматели от Центра «Мой бизнес» в Иркутске?

13 января начнет работу Центр «Мой бизнес», торжественное открытие которого состоялось в Иркутске в конце декабря по адресу Рабочая, 2А. Портал SIA.RU узнал, чего ждут от Центра сами предприниматели.

«Тем, кто начинает бизнес, однозначно, повезло»

Ольга Павлюк, бизнес-коуч:

– По опыту Улан-Удэ знаю, что площадка стала информационной, развивающей, образовательной – там именно такая направленность мероприятий. Посмотрим, как будет у нас, в Иркутске. Тем, кто начинает собственный бизнес, думаю, однозначно, повезло: это очень удачная площадка, где можно будет сразу и зарегистрировать бизнес, и наметить дальнейшие шаги. А что здесь может получить действующий бизнес, мне лично пока непонятно.

«Хорошо, что здесь есть МФЦ»

Дубинина Ирина, руководитель туристической базы отдыха «Твоя стихия»:

– Мы планируем в ближайшее время построить экодеревню в Тункинской долине. В ней будут две локации: казацкая и монгольская, с национальными костюмами, кухней и бытом. Чтобы туристы могли приехать на пару дней, пожить в этой атмосфере. Строительство экодеревни мы планируем начать в конце весны. В январе нам предстоит защищать проект, за помощью обратимся в туристический кластер, который помогает таким молодым предпринимателям, как мы. В марте надеемся получить кредитные средства от Сбербанка. А дальше уже сами. Планы у нас грандиозные, поэтому очень приятно, что нас пригласили на открытие Центра «Мой бизнес», надеемся, что он принесет пользу предпринимателям. Отдельно отмечу, что хорошо, что здесь есть МФЦ, и месторасположение очень удобное.

«Удобно, что все будет в одном месте»

Евгения Снятинская, предприниматель:

– У меня несколько бизнесов: крупный танцевальный центр для детей и взрослых, турфирма «на выезд», турфирма «на въезд», и в процессе открытия еще одна компания. Поскольку я нахожусь только на старте нового бизнеса, для меня услуги Центра очень актуальны. Удобно, что все будет в одном месте.

Хочется видеть в Центре и коворкинг, и нетворкинг. Чтобы можно было знакомиться и встречаться с другими предпринимателями, обмениваться опытом. Потому что у предпринимателей не бывает так, чтобы не было общих интересов – они могут либо кросс-маркетингом заниматься, либо просто друг другу услуги оказывать.

Хорошо, если на базе Центра будут проводиться дополнительные тренинги и оказываться консультационная помощь. Например, я регистрировала и ООО, и ИП, знаю, что это легко сделать, а ИП можно зарегистрировать еще и бесплатно. А компании-посредники берут за это четыре тысячи рублей.

Сейчас передо мной стоит задача зарегистрировать бренд. Компаний-посредников много и, не зная, сколько это реально стоит, можно «нарваться» на лишние переплаты. Помощь незаинтересованного некоммерческого лица в таких вопросах была бы очень кстати. Надеюсь, найти ее в Центре «Мой бизнес».

Интересна, конечно, и господдержка: кредиты, гарантии. И здесь нужен человек, который поможет сориентироваться. Потому что, например, по танцевальному центру я много раз пыталась получить субсидии и то я прихожу слишком поздно, то слишком рано. Получается, что поддержка вроде и есть, но попробуй ее получи.

«Нужны плановые нетворкинги для бизнеса, потому что не все умеют знакомиться»

Екатерина Косенко, основатель компании «МегаСобытие»:

– Мы занимаемся организацией мероприятий, привозим спикеров, с их помощью занимаемся продвижением компаний. Профессионально занимаемся нетворкингом. Сейчас продвигаем идею с кросс-маркетингом, с подарками, потому что это инструменты, которые «режут» рекламные и маркетинговые бюджеты, позволяют продвигать бизнес в непростых условиях.

Я рассчитываю, что в Центре «Мой бизнес» сформируется сообщество предпринимателей, которые понимают, что бизнес – это серьезная штука, но в которой нужно дружить, обмениваться контактами и помогать друг другу. Хотелось бы, чтобы бизнесу предоставили не только аренду коворкинга, но и свободное время – право собираться в какие-то часы именно для общения. Надеюсь, что Центр станет площадкой, где можно будет проводить и плановые нетворкинги, потому что на мероприятиях умеют знакомиться далеко не все.

«Придем в «Мой бизнес» за помощью в реализации новых проектов»

Александр Касьянов, Экофабрика:

– У нас уже не стартап, а бизнес, который «окунулся во все тяготы» (смеется). Когда-то мы начинали свой бизнес с выручки в 280 тысяч рублей в год, на старте получили хорошую поддержку от ФПП по участию в выставках, по сертификации. Теперь проект стал более масштабный, его пора выводить на новый уровень – на 2020 год мы поставили план увеличить обороты в пять раз, до 15 млн рублей. Для этого нужны большие оборотные средства. Кроме того, в 2020 году предстоит модернизация производства. План мы разработали еще в 2019 году, при поддержке Центра инжиниринга. Сейчас готовы его реализовывать. От Центра «Мой бизнес» ожидаем финансовой поддержки, то есть получения кредитов, гарантий на получение кредитов – для выхода в зону опережающего развития.

Кроме того, в 2019 году мы открыли две новых компании, они четко сегментированы на определенные рынки. Одна из них, «Джи Флакс» будет производить продукты из пророщенного льна и кунжута, такие чипсы с сибирскими ягодами. Компания будет работать на экспорт. Китайцы уже попробовали эту продукцию, приезжали несколько раз, и мы к ним ездили, в первом квартале идем на заключение контракта поставки. По этому проекту планируем приобретение большого количества дорогостоящего производственного оборудования. Скорее всего, придем в «Мой бизнес» за помощью в реализации этого плана.