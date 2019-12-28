Как работает Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) в новогодние праздники 2019-2020

Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил, что в праздничные дни 2019-2020 года работает по следующему режиму:

30 декабря 2019 года - все офисы Банка работают в обычном режиме.

31 декабря 2019 года – рабочий день с уменьшением продолжительности до 14.00

С 1 января 2020 года – по 3 января 2020 года – в Банке установлены выходные дни.

4 января 2020 года отделения работают по режиму работы в субботу.

5 января 2020 года отделения работают по режиму работы воскресения.

6 января 2020 – рабочий день с уменьшением продолжительности до 16:00.

7 – 8 января 2020 года – в Банке установлены нерабочие праздничные дни.

С 9 января 2020 года все офисы Банка работают в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанные даты, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.

Для уточнения работы отделений с 6-ти и 7-дневным графиком вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисленных процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл (https:my.atb.su), которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Банк информирует, что в новогодние праздники внешние банковские переводы, проводимые в Интернет-Банке и Мобильном Банке с 01.01.2020 по 08.01.2020, будут отправлены 09.01.2020 года.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).