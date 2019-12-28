Правительство введет льготные кредиты для бизнеса в ДФО

С 2020 года компании резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов. Сообщается на сайте Минвостокразвития.

Соответствующее постановление о субсидировании процентных ставок, подписанное председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора.

Процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка. Сегодня ставка Центрального банка России составляет 6,25%.

При этом в документе прописаны критерии для получателей. Так, общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 млн рублей и не более 1500 млн рублей.