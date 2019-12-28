Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за пикет возле Кремля

Артист Сергей Зверев, которого оштрафовали в мае за пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале, обратился в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Глушкову.

В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за состоявшийся в марте одиночный пикет возле стен Кремля. Мосгорсуд впоследствии сократил эту сумму на треть.

Правозащитник пояснила, что одиночный пикет не требует согласования, но закон о митингах запрещает проводить любые мероприятия "в непосредственной близости от резиденции президента". Однако, границы этой близости не определены.

Она добавила, что ранее ЕСПЧ указал, что не считает такой абсолютный запрет оправданным, а призывает оценивать конкретное мероприятие. "Это был одиночный, абсолютно мирный пикет. Наказание за него непропорционально", — сказала Глушкова.

Напомним, о строительстве завода в посёлке Култук стало известно в 2017 году. Проект ориентирован на рынок сбыта готовой продукции в КНР – в соответствии с договором о поставке с Дацинской водной компанией с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», которая выступает в качестве соучредителя ООО «АкваСиб» и инвестора проекта. Общий объем инвестиций составляет 1, 4 миллиарда рублей. Мощности предприятия планируется вводить очередями в три этапа, в рамках проекта предполагается создать 148 рабочих мест.

В начале этого года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук.

В марте Кировский районный суд Иркутска приостановил строительство, положительная экологическая экспертиза, на основании которой начали возводить объект, признана незаконной. Решение нижестоящей инстанции 25 июня подтвердил Иркутский областной суд.