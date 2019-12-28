С началом 2020 года большая часть букмекерских контор может закрыться

Уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову пришло письмо от Ассоциации букмекерских контор. В нем букмекеры предупредили о возможном закрытии 98 процентов точек. Сообщают РИА Новости.

Организация опасается, что после закрытия официальных точек возрастет незаконная игорная деятельность. Кроме того, в таком случае порядка 20 тысяч сотрудников контор потеряют работу, а бюджет не получит около пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

Причиной закрытия пунктов стал новый земельный закон. Согласно ему в России появятся отдельные территории, на которых будет разрешена игорная деятельность.

Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.