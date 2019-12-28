Школьников, предотвративших пожар в Иркутском районе, поощрили на губернаторской ёлке

В Иркутском государственном музыкальном театре им. Н.М. Загурского 27 декабря состоялось новогоднее театрализованное представление для детей от 8 до 14 лет из организаций для детей-сирот, общественных организаций, объединивших многодетные, приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, малоимущие, семьи одиноких родителей. Как сообщили в областной администрации, в этом ярком новогоднем зрелище приняли участие 800 ребят.

И.о. заместителя председателя правительства Приангярья Валентина Вобликова вручила подарки именинникам, отличникам учебы, победителям спортивных и творческих состязаний и научных олимпиад.

Первыми были отмечены двое детей из Иркутского района Дмитрий Поляков и Данил Степанчев, ученики 6 класса. Дмитрий и Данил в апреле 2019 года помогли потушить пожар возле садоводства в Иркутском районе. Сначала они своевременно позвонили в дежурную часть и сообщили о том, что возле садоводства горит трава на большой площади. Затем помогали тушить горящую траву, прибивали кромку огня, чтобы он не распространился дальше. Благодаря неравнодушию детей, их грамотным действиям в нестандартной ситуации удалось предотвратить крупный пожар.