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Средний чек россиян растет перед Новым годом

28 декабря 2019

В ноябре средний чек отметился большим ростом, прибавив 37 рублей (+6,6%). Таким образом, он оказался равен 595 рублям. За год же средний чек вырос на 12 рублей или 2,1%. Сообщает в своем исследование Ромир. 

После двухмесячного снижения в ноябре средний чек уверенно пошел вверх. За месяц его размер увеличился на 37 рублей (+6,6%), достигнув уровня в 595 рублей. За год размер среднего чека также вырос.

По сравнению с ноябрем прошлого года чек прибавил 12 рублей или 2,1%. Если же рассматривать данный показатель в сравнении со средним скользящим за последние 12 месяцев, то средний чек оказался выше на 5,0% или 28 рублей.

Средний чек в ноябре вырос во всех округах. Так, наибольшим ростом отметились:

  • Дальневосточный ФО (+9,7%);
  • Сибирский ФО (+9,0%);
  • Южный и Северо-Кавказский ФО (+7,7%);
  • ДВФО (+12,4%);
  • Уральский ФО (+9,6%).

В целом рост среднего чека в этом году соответствует динамике прошлых лет, а для ноября рост является традиционным явлением.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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