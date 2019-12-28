Средний чек россиян растет перед Новым годом

В ноябре средний чек отметился большим ростом, прибавив 37 рублей (+6,6%). Таким образом, он оказался равен 595 рублям. За год же средний чек вырос на 12 рублей или 2,1%. Сообщает в своем исследование Ромир.

После двухмесячного снижения в ноябре средний чек уверенно пошел вверх. За месяц его размер увеличился на 37 рублей (+6,6%), достигнув уровня в 595 рублей. За год размер среднего чека также вырос.

По сравнению с ноябрем прошлого года чек прибавил 12 рублей или 2,1%. Если же рассматривать данный показатель в сравнении со средним скользящим за последние 12 месяцев, то средний чек оказался выше на 5,0% или 28 рублей.

Средний чек в ноябре вырос во всех округах. Так, наибольшим ростом отметились:

Дальневосточный ФО (+9,7%);

Сибирский ФО (+9,0%);

Южный и Северо-Кавказский ФО (+7,7%);

ДВФО (+12,4%);

Уральский ФО (+9,6%).

В целом рост среднего чека в этом году соответствует динамике прошлых лет, а для ноября рост является традиционным явлением.