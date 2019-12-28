В Иркутске вручили стипендию мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства

Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства. Конкурс на соискание именной премии проходит в областном центре в третий раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В 2019 году для участия на конкурс были поданы заявки из 3 вузов и 3 учреждений науки.

Победителями стали авторы 25 научно-исследовательских работ, имеющих практическое значение для благоустройства и безопасности городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительной политики, муниципального транспорта, потребительского рынка, культуры, молодежной политики и спорта.

Единовременная социальная поддержка в сумме 20 000, 25 000, 30 000 рублей предоставляется по муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013 – 2021 годы».