Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2019 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь и 11 месяцев, закончившиеся 30 ноября 2019 года.

Дмитрий Олюнин, Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ, отметил: «В ноябре мы отмечаем продолжение тренда роста прибыльности основных операций на фоне улучшения чистой процентной маржи, замедления роста расходов, улучшения качества активов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль Группы за ноябрь 2019 года составила 17,8 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 13,3%. Результаты ноября и 11 месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей».

По итогам 11 месяцев 2019 года группа ВТБ добилась сбалансированного роста ключевых балансовых показателей, продолжая, в соответствии со стратегией, делать акцент на розничном бизнесе и СМБ

По состоянию на 30 ноября 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,7 трлн рублей, увеличившись на 6,2% с начала 2019 года, в том числе кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) — на 3,8% до 11,9 трлн рублей.

Кредиты физическим лицам увеличились с начала 2019 года на 14,4%. При этом в ноябре портфель кредитов физическим лицам сократился на 1,2% на фоне замедления рынка потребительского кредитования.

Совокупный объем кредитов юридическим лицам по итогам 11 месяцев 2019 не изменился относительно начала года и вырос на 0,4% в ноябре. При этом портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) показал высокие темпы роста, увеличившись с начала года на 13,0%.

С начала 2019 года средства юридических лиц увеличились на 10,9% , а средства физических лиц — на 11,0% с начала 2019 года, показав по итогам 11 месяцев динамику существенно лучше банковского рынка.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 11 месяцев 2019 года до 82,2% (78,6% — на 31 декабря 2018 года). В структуре клиентских привлечений на 30 ноября 2019 года 42,4% составляют привлечения от клиентов — физических лиц.

В результате опережающего роста клиентских привлечений в течение года соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 96,4% по состоянию на 30 ноября 2019 года (102,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года).

Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,5% и 15,1%, увеличившись с начала года на 80 б.п. и на 110 б.п. соответственно.

Группа улучшила показатели прибыльности на фоне стабильного качества активов, замедления роста расходов и дальнейшего укрепления структуры баланса

В ноябре 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 17,8 млрд рублей, увеличившись на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы достигла 165,4 млрд рублей.

Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд рублей в ноябре 2019 года и 399,4 млрд рублей за 11 месяцев 2019 года, увеличившись на 6,2% в ноябре. Чистая процентная маржа составила 3,4% в ноябре и 3,3% по итогам 11 месяцев 2019 года. Чистые комиссионные доходы составили 88,4 млрд рублей за 11 месяцев 2019 года и 7,5 млрд рублей в ноябре, увеличившись на 9,8% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на финансовый результат

Стоимость риска составила 0,6% в ноябре и 0,9% за 11 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 90 б.п. и 60 б.п. соответственно. Расходы на создание резервов составили 6,8 млрд рублей в ноябре и 95,0 млрд рублей за 11 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 50,4% и 26,8% соответственно. Снижение стоимости риска и расходов на создание резервов произошло за счет улучшения качества портфелей во всех бизнес-сегментах.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле снижалась в течение текущего года и составила 4,7% по состоянию на 30 ноября 2019 года (-100 б.п. с начала года). Группа существенно нарастила покрытие неработающих кредитов резервами, по состоянию на 30 ноября 2019 года этот показатель составил 129,0% (+17,0 п.п. с начала года).

Рост операционных расходов за 11 месяцев 2019 года вызван консолидацией приобретенных банков, а также неравномерной календаризацией, в ноябре продолжилось замедление темпов роста расходов

Расходы на персонал и административные расходы составили 226,4 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2019 года, увеличившись на 15,9% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Увеличение расходов в значительной степени обусловлено консолидацией в отчетность группы ВТБ банков ПАО «Возрождение», ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк», а также усилением технологического блока Группы. Дополнительный вклад в рост расходов внесло повышение налога на добавленную стоимость в 2019 году.

В ноябре 2019 года увеличение расходов на персонал и административных расходов составило 1,0%, а за 11 месяцев 2019 года — 15,9% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Во 2 полугодии наблюдается резкое замедление темпов роста расходов , что связано с неравномерной календаризацией по кварталам переменной части оплаты труда.

На фоне роста прибыльности и замедления темпов роста расходов соотношение расходов и чистых операционных доходов продолжило снижаться и составило 40,4% в ноябре 2019 года при 42,6% за 11 месяцев 2019.

Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 11 месяцев 2018 года, что обеспечивает сопоставимость год к году (выручка и расходы Банк ВТБ (Белград), АО, ПАО «Почта Банк», ООО «МультиКарта» и ПАО «ВТБ Банк» (Украина), а также всех компаний, входивших в периметр Группы ВТБ Страхование, были исключены так, как если бы Группа не включала данные компании и банки в состав своей консолидированной финансовой отчетности за 2018 год; прибыли/убытки, признанные при прекращении признания указанных дочерних компаний и банков и отраженные в строке «Доходы от выбытия дочерних и ассоциированных компаний» не были скорректированы).