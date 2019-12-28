ВТБ запустил сервис трансграничных переводов на карты UnionPay

ВТБ завершил пилотный проект, благодаря которому клиенты банка теперь могут осуществлять международные переводы на карты UnionPay. Функция доступна на официальном сайте vtb.ru. Операции по переводу можно совершать с российских карт на карты UnionPay, эмитированные банками — резидентами КНР.

ВТБ прошел сертификацию в платежной системе пополнения банковских карт китайской платежной системы UnionPay — MoneyExpress. Для того чтобы перевести средства, необходимо ввести данные отправителя и получателя на сайте perevodworld.vtb.ru в разделе «Международные переводы», а также указать необходимую для осуществления операции сумму перевода. В течение нескольких минут деньги будут на счете владельца карты UnionPay. Комиссия за перевод составляет 2%, минимум 250 рублей.

Прием платежей на карты UnionPay не осуществляется с 17:00 до 00:00 ежедневно по московскому времени. Однако для удобства клиентов ВТБ будет принимать переводы круглосуточно и обрабатывать их после завершения технологического окна.

«Стратегическая задача ВТБ — обеспечить клиентов удобными и привычными для них банковскими сервисами. Мы стремимся постоянно улучшать клиентский опыт и предлагать пользователям все виды услуг. ВТБ и UnionPay уже не первый год развивают сотрудничество. Ранее мы запустили прием карт этой платежной системы в столичном метро и предоставили услуги эквайринга во всех каналах продаж билетов РЖД. Мы видим, что поток туристов из Китая, Центральной Азии и Южной Кореи в Россию ежедневно растет. В связи с чем считаю, что и услуга международных переводов будет пользоваться популярностью», — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Мы стремимся активно развивать удобный сервис по всему миру, и сотрудничество с ВТБ позволяет нам предлагать держателям карт из России более разнообразные услуги. До этого международные переводы на карты UnionPay осуществлялись Qiwi и „Юнистрим“. Теперь возможностей для наших клиентов стало еще больше, — комментирует глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан. — Услуга международных переводов пользуется популярностью, в том числе благодаря расширению деловых и туристических связей между Россией и Китаем. Уверены, что простой и быстрый сервис, предлагаемый ВТБ, позволит клиентам получить еще больше выгоды от использования карт UnionPay».