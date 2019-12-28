Банк «Открытие» профинансирует текущую деятельность ГК «Инград»

Банк «Открытие» выделил 2,8 млрд рублей на 5 лет одному из крупнейших московских застройщиков и девелоперов — ГК «Инград». Деньги пойдут на развитие бизнеса группы.

Заключение кредитного договора между банком «Открытие» и ГК «Инград» стало важным шагом в реализации соглашения о сотрудничестве между кредитной организацией и застройщиком, подписанного в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»: «В продолжение сотрудничества с ГК «Инград», в рамках заключенного в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения, банк предоставил группе финансирование на развитие перспективных проектов и приобретение новых строительных площадок. Для нас ценно и важно доверие банку «Открытие» со стороны «Инград». Мы планируем развивать наши партнерские отношения в новых интересных проектах».

«Банк Открытие» — наш стратегический партнёр. Мы ведём большую работу с банком по развитию новых финансовых продуктов компании», — прокомментировал подписание директор департамента финансов ГК «Инград» Пётр Барсуков.