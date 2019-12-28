Банк УРАЛСИБ и Western Union запустили акцию «Скидка 25% к плате за перевод для новых клиентов»

Банк УРАЛСИБ и компания Western Union проводят совместную акцию «Скидка 25% к плате за перевод для новых клиентов».

В акции могут принять участие клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые с 1 августа 2019 года до 16 декабря 2019 года не совершали денежные переводы Western Union в отделениях и с помощью дистанционных каналов обслуживания (интернет-банк и мобильный банк) ПАО «Банка УРАЛСИБ».Для участия в акции клиенту необходимо иметь карту или счет Банка УРАЛСИБ с активным статусом.

В рамках акции при совершении первого, третьего и пятого переводов Western Union в Банке УРАЛСИБ на сумму от 10 000 рублей или от 150 долларов США, клиент получает скидку в размере 25% на комиссию за последующий перевод. Промокод на скидку будет направлен в SMS-сообщении в течение четырех рабочих дней с даты совершения каждого перевода. Общая сумма скидки по трем промокодам не должна превышать 4 тысяч рублей.

Акция действует с 16 декабря 2019 до 28 февраля 2020 года включительно и распространяется на переводы в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Ознакомиться с полными условиями акции можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».