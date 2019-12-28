Примсоцбанк выдал первые кредиты по «Дальневосточной ипотеке»

Примсоцбанк сообщил о первых выдачах по программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Первыми получателями ипотеки стали семьи из Хабаровска, Уссурийска и Находки. Всего банком получено 111 заявок на общую сумму 420 миллионов рублей, 59 клиентов уже получили одобрение и приобретут недвижимость в ближайшее время.

— Изначально планировали покупать жильё на вторичном рынке, но благодаря низкой ставке по «дальневосточной ипотеке» смогли позволить себе хорошую квартиру в новом доме. Подавали заявки в несколько банков, Примсоцбанк порадовал оперативностью, заинтересованностью помочь нам совершить сделку в максимально короткий срок. Специалисты очень простым языком могут объяснить даже самые тонкие ипотечные моменты, подробно консультируют по каждому этапу сделки, — поделилась впечатлениями Анна Александровна, получатель «Дальневосточной ипотеки» из Уссурийска.

В рамках «Дальневосточной ипотеки» можно приобрести жильё в новостройке у юридического лица или в готовом жильё у застройщика. На ставку в 2% процента годовых могут претендовать семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи из одного родителя возрастом до 35 лет с несовершеннолетним ребёнком.

— «Дальневосточная ипотека» выделяется среди других социальных программ не только беспрецедентными условиями, но и отличной динамикой распространения. Программа стартовала совсем недавно, но банки уже успели получить несколько тысяч заявок, десятки семей уже купили себе новые квартиры, — прокомментировал Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Также возможно приобретение квартиры у физического лица на вторичном рынке жилья, в случае местонахождения приобретаемого жилого помещения на территории муниципального образования сельского поселения в ДФО. Таким образом, жители населенных пунктов с неразвитым рынком строительства также могут квартиру в ипотеку на льготных условиях.

Сумма кредита от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок кредитования — от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.

Дополнительно в рамках программы можно оформить кредит всего по двум документам. Опция доступна в том числе собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Ставка не повышается, первоначальный взнос в рамках опции – не менее 35%.

Подробные условия программы «Дальневосточная ипотека» можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8(800)200-42-02.