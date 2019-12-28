РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 млн евро

Россельхозбанк 26 декабря 2019 г. успешно разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро. Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов. Номинал одной облигации — 150 тыс. евро. Дистрибуция проводилась через розничную сеть Банка, а также партнеров, имеющих развитые каналы брокерского обслуживания клиентов.

Банк ранее размещал вечные бонды в долларах и рублях для включения в добавочный капитал, приравниваемый к акционерному. Данный выпуск стал первым на рынке с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов.

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.

«Россельхозбанк вместе с рядом эмитентов создает эффективный и привлекательный рынок вечных финансовых инструментов, который, как показала практика, крайне интересен профессиональным инвесторам. Для РСХБ, как опорного Банка АПК, особенно важно, что привлечение более 10 млрд рублей в основной капитал позволит дополнительно направить в эту стратегическую отрасль российской экономики свыше 100 млрд рублей», — прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

Кроме того, в сентябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал три программы бессрочных субординированных облигаций РСХБ серии С01R объемом до 150 млрд рублей, серии С01D объемом до $1 млрд и С01Е объемом до 1 млрд евро.

«В последние несколько лет российские банки столкнулись с трудностями внешних заимствований. Высокий интерес к субординированным облигациям РСХБ доказал зрелость отечественного рынка для формирования стабильного спроса на подобные инструменты. Несмотря на действующие ограничения, РСХБ продемонстрировал, что способен привлекать капитал на российском рынке, используя современные финансовые инструменты, развивая и совершенствуя при этом внутренний долговой рынок», — добавил Кирилл Лёвин.