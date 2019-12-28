«Твой кэшбэк промо» – специальное предложение от Связь-Банка и ПСБ

Связь-Банк совместно с Промсвязьбанком разработал для держателей карт Связь-Банка специальное предложение – дебетовую карту «Твой кэшбэк промо» с начислением 10% на остаток или до 5% кэшбэк*, а также бесплатным обслуживанием первый год**.

Карту «Твой кэшбэк промо» можно бесплатно пополнить с любых карт Связь-Банка (на сайте, в банкоматах, в мобильном или интернет-банке Связь-Банка), а также с карт любых банков в мобильном или интернет-банке Промсвязьбанка.

Держатели «Твой кэшбэк промо» могут бесплатно снимать наличные в банкоматах Связь-Банка, Промсвязьбанка, Альфа-банка и Россельхозбанка.

Карту «Твой кэшбэк промо» можно оформить по телефону контакт-центра 8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный). Доставка карты курьером в удобное время – бесплатно. Или в любом офисе Промсвязьбанка (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и любую банковскую карту Связь-Банка).

Подробные условия обслуживания по карты «Твой кэшбэк промо» можно узнать по ссылке.

* Клиентам предоставляется кэшбэк 1% на все покупки и одна из 2-х бонусных опций на выбор: 10% годовых на остаток по карте (на период до 31.03.2020 г., далее по ставке 5% годовых) или до 5% кэшбэк в 3 категориях покупок на выбор из 16 (Супермаркеты, кафе, рестораны, АЗС и др.).

** Дебетовая карта «Твой кэшбэк промо» предоставляется с бесплатным обслуживанием в течение 1-го года действия. Далее бесплатное обслуживание сохранится при выполнении одного из условий – покупки по карте свыше 20 000 руб. в месяц либо неснижаемый остаток по карте в течение месяца от 20 000 руб. При невыполнении указанных условий комиссия за обслуживание карты будет составлять 149 руб. в месяц.