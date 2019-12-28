Россельхозбанк успешно провел тест-драйв программы Экспортный акселератор

Дочерние предприятия АО «Россельхозбанк» начали экспортировать собственную продукцию за пределы Российской Федерации. ООО «Агроторг Товарково» и ООО «Раевсахар» входят в группу компаний ООО «ТД «Агроторг» — дочернее общество РСХБ, управляющее активами Банка в секторе АПК.

Для предприятий были разработаны индивидуальные дорожные карты развития экспорта. В результате были заключены и реализованы экспортные контракты на поставку муки, гречневой крупы и сахара-песка в Республику Беларусь. На завершающей стадии находится согласование контракта на поставку гранулированного свекловичного жома в Эстонию.

Вывод на экспорт продукции дочерних обществ Торгового дома «Агроторг» способствовало повышению эффективности продаж и увеличению рентабельности их деятельности.

Для расширения географии экспорта дочерних компаний рассматривается китайский рынок. Компаниями подготовлен и направлен пакет документов в центральный аппарат Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для получения статуса экспортеров в Китай.

«Участие дочерних компаний Банка в экспортной акселерационной программе позволяет нам получать дополнительную информацию, так сказать, «из первых рук», о проблемах и трудностях, с которыми могут столкнуться сельхозтоваропроизводители при осуществлении внешнеэкономической деятельности, о способах их преодоления, путях решения и минимизации расходов, в том числе по логистике. Полученный опыт позволит РСХБ более продуктивно и точечно работать с клиентами в рамках программы Экспортный акселератор. При этом Банком учитывается, что для участников ВЭД большое значение имеет скорость предоставления банковских услуг и продуктов, их комплектность, а также качественный сервис. Экспортерам продукции АПК предоставляется полный спектр возможностей, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов, получением гарантий и открытием аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлением конверсионных операций и др. РСХБ оказывает экспертную и консультационную поддержку компаниям по организации и финансированию внешнеэкономической деятельности, в том числе в части использования широкой корреспондентской сети Банка. Своевременное предоставление клиентам указанных банковских продуктов и услуг может стать залогом успешной реализации внешнеторговой сделки», — рассказал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.



В течение 2019 года АО «Россельхозбанк» в партнерстве с АО «Российский экспортный центр» реализует программу Экспортный акселератор. Она является комплексным продуктом АО РЭЦ, представляет собой набор взаимосвязанных услуг, направленных на решение клиентских задач «под ключ». Акселератор направлен на формирование необходимых компетенций и вывод на экспорт (или расширение его географии) компаний, являющихся участниками программы.

Данный продукт был подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и призван способствовать развитию экспорта в России. Программа акселерации нацелена на широкий круг компаний как действующих экспортеров, так и не осуществляющих экспортную деятельность.

По итогам 9 месяцев 2019 года объем обслуживаемой АО «Россельхозбанк» внешнеэкономической деятельности увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,7 млрд долларов США. Свыше 4200 компаний выбрали АО «Россельхозбанк» в качестве обслуживающего банка. На 1 ноября 2019 года кредитный портфель Банка по клиентам-экспортерам составил 215 млрд рублей.