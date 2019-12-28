Иркутскую область приглашают принять участие в «Неделе Российского Ритейла»

В период с 8 по 12 июня 2020 года пройдет VI Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла», организованный министерством промышленности и торговли РФ совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Неделя Российского Ритейла – ежегодное, ключевое и масштабное отраслевое мероприятие с участием представителей бизнеса и государственной власти, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию ритейла, решаются вопросы развития отрасли.

В 2020 году ожидается присутствие 7 000 участников, включая представителей 500 торговых сетей. Запланировано расширение программы: помимо 80 деловых мероприятий, которые будут идти в течение 3 дней, планируется организовать Международный день ритейла с участием топ-менеджмента иностранных торговых сетей, руководителей международных бизнес-ассоциаций и транснациональных поставщиков. На форуме будет работать «Центр закупок сетей» – площадка для переговоров с участием более 50 ритейлеров.

Отдельным блоком деловой программы станут тематические конгрессы – такие, как мясной, хлебный и алкогольный конгресс, которые были проведены в этом году. В 2020 году Дирекция планирует расширение их тематики. В течение целого дня представители одной отрасли смогут обсудить ключевые проблемы в их работе.

Алкогольный конгресс - одно из ключевых мероприятий форума. Он будет проходить в течение 3 дней параллельно с деловой программой форума. Помимо пленарных заседаний и стратегических сессий будет работать экспозиционная зона, демонстрирующая достижения виноделен России и зарубежья. Гости мероприятия смогут также посетить инновационную винотеку и дегустационный салон, принять участие в образовательных и слепых дегустациях.

100 стендов российских и международных компаний продемонстрируют передовые решения для ритейла, новые технологии на службе бизнеса и розничную продукцию высокого качества. Для экспонентов это возможность получить на месте оценку качества нового товара или услуги, а также собрать данные о своей аудитории. Для всех участников форума Retail Week Expo – это яркие впечатления от знакомства с инновациями, которые войдут в употребление только через 1-2 года.

Сейчас программа мероприятий форума формируется и будет опубликована на официальном сайте форума www.retailweek.ru.

По вопросам участия в мероприятии необходимо обращаться в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по тел.: 8(3952)24-38-14 или 8(3952)24-08-74, электронная почта orpr@govirk.ru.