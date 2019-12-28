Нарядить елку, нарезать Оливье, почистить мандарины – самые необычные новогодние услуги на Авито

В преддверии Нового года и с наступлением праздничной суеты предприимчивые россияне стали предлагать весьма необычные услуги, связанные с подготовкой к новогодней ночи. Эксперты Авито собрали самые интересные объявления: от нарезания салатов до чистки мандаринов.

Нарезать Оливье

Житель Москвы готов помочь столичным хозяйкам с приготовлением праздничного стола – он нарежет салаты «Оливье» или «Селедка под шубой» и доставит их заказчицам домой. Как пишет о себе автор объявления, он работает поваром более трех лет, поэтому гарантирует качество и сочный вкус заказа. Стоимость услуги – 100 рублей за салат.

Нарядить елку

В Новокузнецке команда специалистов готова помочь занятым землякам нарядить елку к Новому году. Как сказано в объявлении, оформлением займутся профессионалы, которые при желании заказчика также могут подобрать нужную по размеру ель и доставить ее домой. Стоимость услуги зависит от размера дерева и количества новогодних игрушек, гирлянд и мишуры.

Залезть к вам в окно

Весьма необычная услуга предлагается жителям Пензы – появление Деда Мороза в квартире через окно. Как пишет автор объявления, сказочный персонаж возникает неожиданно для всех гостей новогодней вечеринки, что мгновенно поднимает настроение всем. В стоимость услуги также входит визит Снегурочки, однако она зайдет в дом традиционно через дверь.

Почистить мандарины

В Москве пользователь сообщает, что хорошо, быстро и качественно чистит мандарины и даже имеет множество положительных отзывов от заказчиков.

Цена услуги – 1 рубль за мандарин, хорошее настроение входит в стоимость. Услуга, как сказано в объявлении, подойдет любителям мандаринов, которые очень заняты или ленивы. Жителям Челябинска предлагают почистить килограмм мандаринов за 50 рублей. Автор объявления отмечает, что чистит цитрусы качественно, однако минимальная сумма заказа составляет 100 рублей за 2 килограмма мандаринов.

Составить компанию на Новый год

Составить компанию в новогоднюю ночь предлагает жительница Москвы. Автор объявления описывает себя как коммуникабельную, веселую собеседницу, которая поможет накрыть праздничный стол, посидит за ним вместе с хозяевами дома, а после – уберет со стола. Также в объявлении уточняется, что предложение действует для москвичей, в возрасте от 30 до 45 лет. Цена – договорная.

