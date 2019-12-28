Китайский авторынок в 2020 году продолжит падение

Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могут снизиться на 2% - до 25,31 млн единиц, прогнозирует Китайская ассоциация автопроизводителей. В этом году продажи сократятся на 8% по отношению к 2018 году. Сообщает АВТОСТАТ.

Затянувшийся спад продаж негативно сказывается не только на доходах, но и на прибыльности компаний. По итогам января-октября 2019 года выручка автомобильной промышленности упала на 3,16%, а прибыль - на 14,29%.

Торговые противоречия США и Китая, в свою очередь, могут повлиять на экспорт как автомобилей, так и запчастей, а также на инвестиции. По мнению заместителя генерального секретаря CAAM Чэня Шихуа, из-за этого продажи новых автомобилей могут сократиться на 1-2%.

К факторам, которые будут негативно влиять на автомобильный рынок, также относится нестабильность доходов, вызванная предпринимательской деятельностью вернувшихся мигрантов, провал платформ P2P кредитования, сокращение производственных мощностей, план борьбы с загрязнением воздуха и перестройка ветхих зданий в городах.