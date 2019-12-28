Новости

Китайский авторынок в 2020 году продолжит падение

28 декабря 2019

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
«Потерянная пятилетка». Как и почему россияне научились экономить
Триумфальное шествие ЦБ: как мегареулятор захватывает финансовые рынки
Байкал назвали последней жертвой овертуризма
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании