Renault увеличит цены на 2,4%

С 1 января компания увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели в России в среднем на 2,4%. Изменения коснутся только моделей 2020 года выпуска. Об этом сообщил «Ведомостям» один из автодиллеров компании.

По словам самого автоконсерна, повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка «Эра Глонасс»), а также с «общей макроэкономической ситуацией». Само повышение — как обычно, минимальное, для сохранения максимальной конкурентоспособности.

Например, сейчас самая продаваемая в России модель Renault — кроссовер Duster стоит от 719 000 руб. А второй по популярности Logan — от 577 000 руб.

По мнению дилеров, новое повышение цен не ударит по продажам марки. С 1 января автомобили подорожают у многих марок, плюс повышение у Renault не затронет машины 2019 года выпуска, а их у дилеров много, поясняет он.