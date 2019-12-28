Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору парфюмерной и косметической продукции

Парфюмерно-косметическая продукция включает в себя вещества, предназначенные для нанесения на поверхность кожи. Чтобы сделать правильный выбор при покупке такое продукции, ведомство рекомендует:

Не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в местах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы.

Нежелательно покупать косметику и парфюмерию в случае, если продавец не может показать документы, подтверждающую безопасность продукции, а также, если торговля осуществляется без использования кассовых аппаратов.

Обратить внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции, составе продукции, противопоказаниях, объеме или массе, сроках годности.

Кроме того, маркировка парфюмерно - косметической продукции должна содержать юридический адрес производителя, включая страну, а также наименование и местонахождение организации.

Покупателю до совершения покупки должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды с помощью одноразовых бумажных тест-полосок.

При использовании стационарных косметических тестеров, расположенных в магазинах, следует помнить, что наносить на лицо, глаза и губы косметические средства небезопасно.

Для того чтобы определить, как средство декоративной косметики будет выглядеть на коже, достаточно нанести на тыльную сторону ладони образец пудры, блеска для губ или тонального крема. Для нанесения необходимо воспользоваться одноразовым ватным диском, или ватной палочкой.

Перед отпуском товара, в ненарушенной упаковке, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое и исправность аэрозольной упаковки.