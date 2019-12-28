Компания DNS собирается построить город на Дальнем Востоке

Компания, выпускающая электронику и бытовую технику, планирует построить в Приморье город на 20 000-25 000 жителей. Сообщает Forbes.

Компания DNS, владеющая одноименной сетью супермаркетов бытовой и компьютерной техники, хочет построить город в районе территории опережающего развития Надеждинская и поселка Новый в Приморском крае. Об этом в Facebook рассказал гендиректор компании Дмитрий Алексеев.

По словам Алексеева, будущий город рассчитан на 20 000 — 25 000 жителей. Планируется, что в нем будет 600 000 кв. м жилья, 50 000 кв. м офисов и 60 000 кв. м коммерческой недвижимости. Город должен стать центром Владивостокской агломерации.

В настоящее время в России есть два примера небольших недавно построенных городов: район Доброград во Владимирской области и расположенный недалеко от Казани Иннополис.

Первый построен на средства совладельца компании «Аскона» Владимира Седова, который заручился поддержкой государства. Созданный с целью развития информационных и инновационных технологий Иннополис — проект правительства Татарстана и бывшего министра связи Николая Никифорова.