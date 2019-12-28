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В селе Апхульта Аларского района появился универсальный спортивный зал

28 декабря 2019

Общая площадь комплекса составляет более 776 квадратных метров, из них площадь спортивного зала – свыше 504 квадратных метров.  В нем имеются медицинский пункт, тренерская, раздевалки, инвентарная и другие помещения. Сообщает городская администрация.

В зале планируется проводить занятия по гимнастике, волейболу, баскетболу, а также уроки физкультуры для школьников Нельхайской средней общеобразовательной школы.  

На строительство универсального спортивного зала выделено около 35,6 млн рублей, из них почти 26,2 млн рублей – средства федерального бюджета, более 6,9 млн рублей – областного, остальные – местного.   

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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