В селе Апхульта Аларского района появился универсальный спортивный зал

Общая площадь комплекса составляет более 776 квадратных метров, из них площадь спортивного зала – свыше 504 квадратных метров. В нем имеются медицинский пункт, тренерская, раздевалки, инвентарная и другие помещения. Сообщает городская администрация.

В зале планируется проводить занятия по гимнастике, волейболу, баскетболу, а также уроки физкультуры для школьников Нельхайской средней общеобразовательной школы.

На строительство универсального спортивного зала выделено около 35,6 млн рублей, из них почти 26,2 млн рублей – средства федерального бюджета, более 6,9 млн рублей – областного, остальные – местного.