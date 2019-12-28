Гражданин Китая отплатил долг почти в 900 тыс. рублей, чтобы улететь на родину

За незаконную предпринимательскую деятельность гражданина оштрафовали на 868 тыс. рублей. По истечению срока добровольной оплаты, приставы ограничили его в праве выезда за пределы РФ. Сообщает пресс-служба УФССП ПО Иркутской области.

Должника вызвали на приём к судебному приставу-исполнителю. Приставы прибегли к услугам профессионального переводчика.



Поскольку по истечении срока для добровольной оплаты долг погашен не был, было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России.

Так как запрет на затруднял его предпринимательскую деятельность, гражданин оплатил штраф и с него сняли арест.