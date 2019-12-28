В Аларском районе открылось отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана»

В отделение областной спортивной школы уже набрано 39 детей. В честь открытия ребятам подарили брендированную спортивную форму и клюшки. Сообщает городская администрация.

После торжественного открытия на хоккейном корте прошел товарищеский матч между командами села Голуметь Черемховского района и поселка Забитуй Аларского района.



Областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» начала работать в 2017 году. Школа ведет постоянную работу по расширению сети отделений, улучшению условий для проведения тренировочного процесса и увеличению количества детей, занимающихся хоккеем с мячом.



Сейчас в 15 отделениях спортивной школы «Сибскана» занимаются почти 800 человек и работают 22 тренера.