Проблема нехватки качественной питьевой воды в Вихоревки будет решена

На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения Вихоревки из областного бюджета будет выделено 77,2 млн рублей. Об сообщает городская администрация.

В настоящее время очистка и обеззараживание воды, подаваемой населению для холодного водоснабжения не производится, но лабораторные испытания питьевой воды из резервуара поверхностного водозабора проводятся ежедневно.

В проекте запланирована подготовка воды по определенной схеме: сначала одноступенчатое Na-катионирование, затем обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Также предусмотрено периодическое санирование трубопроводов раствором гипохлорита натрия.

После строительства станции умягчения, целью которой является получение питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН, проблема обеспечения жителей Вихоревки качественной питьевой водой будет решена,