В Иркутской области начинается работа по подготовке к проведению ГИА в 2020 году

В 2020 году в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ожидается изменение критериев контрольно-измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ). Изменятся также и технологические подходы к выполнению заданий практической части экзаменационной работы по информатике. Сейчас в регионе осуществляется подготовка нормативной правовой документации. Об этом рассказали в министерстве образования региона.

В декабре 2019 года Региональным центром обработки информации и мониторинга Института развития образования Иркутской области совместно с региональной предметной комиссией был проведен вебинар для педагогов информатики на тему «Подготовка и проведение ОГЭ по информатике в 2020 году. Особенности оформления ответов на задания практической части экзамена», где было рассказано о произошедших изменениях.

Организаторы вебинара ответили на вопросы, связанные с технологическими особенностями проведения ОГЭ по информатике, рассказали об особенностях выполнения заданий в соответствии с новыми контрольно-измерительными материалами. ОГЭ по информатике девятиклассники будут сдавать на компьютерах. Школьникам предстоит продемонстрировать умение найти информацию и подготовить презентацию по новой для себя теме.

- Необходимо эффективно выстроить процесс подготовки к основному государственному экзамену по информатике на всех его этапах – от выполнения заданий участниками в пунктах проведения экзамена до работы региональной предметной комиссии, - обратилась к педагогам и организаторам заместитель директора Института развития образования Иркутской области Наталья Костенко.

Участникам вебинара была предоставлена возможность обсудить нововведения и получить ответы на вопросы, связанные с проведением экзамена в 2020 году. Трансляция осуществлялась на YouTube-канале «ПедИМИДЖ TV», в первые сутки видео просмотрели более 500 человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.