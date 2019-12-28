Опубликован список региональных научных проектов, которые получат финансирование

Правительство Иркутской области и Российский Фонд Фундаментальных исследований подвели итоги конкурса научных работ, выполняемых в интересах развития Приангарья. Участниками стали как молодые ученые, так и талантливая молодежь. Всего на конкурс были представлены 178 научных проектов. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

На основании экспертизы Регионального экспертного совета Иркутской области и экспертного совета РФФИ в перечень вошел 41 проект фундаментальных исследований. Темы проектов - математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов, научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной экосистемы Байкала, исследования в области разведки, добычи, процессов переработки полезных ископаемых Иркутской области, геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной медицине и другие.

Министерством экономического развития Иркутской области заключено 41 соглашение о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии с руководителями проектов на общую сумму 30,5 млн руб. Перечень проектов по ссылке