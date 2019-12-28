Игорь Кобзев и Виталий Мутко проверили ход строительства в Тулуне

Сегодня в ходе рабочей поездки в Тулун вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко и временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетили строительные площадки, пункт временного размещения на базе аграрного техникума, побывали в семье, которая приобрела жилье по свидетельству на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, строящуюся школу на 1275 мест в микрорайоне Угольщиков и ряд других объектов.

В микрорайоне «Березовая роща» (площадь около 424 га) идет освоение участка под строительство 216 индивидуальных жилых домов (всего первый этап включает 430 домов).

Заключено два контракта на строительство 10 индивидуальных жилых домов из государственного специализированного жилищного фонда Иркутской области (аванс на сумму 17,4 млн. руб. оплачен).

Заключено 63 трехсторонних договора подряда на строительство жилых домов с гражданами (оплачено авансирование по 40 трехсторонним договорам на сумму 60,8 млн руб.).

На 26 декабря завершены работы по устройству фундаментов 31 индивидуального жилого дома, ведется сборка 18 домов, завершено строительство пяти.

В микрорайоне Угольщиков на площади в 9,5 га ведется комплексное освоение территории под строительство 13 многоквартирных домов, в том числе трех домов двухэтажных, 10 - пятиэтажных. Сейчас строятся три двухэтажных дома на 66 квартир. Также в микрорайоне появится социальная инфраструктура. Виталий Мутко и Игорь Кобзев провели переговоры с подрядчиками и будущими жителями, обсудили проблемы и пути из решения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.