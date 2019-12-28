«Сибскана» открыла отделение в Аларском районе

В Иркутской области сегодня торжественно открылось шестнадцатое отделение ОГКУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана». Возможность заниматься этим видом спорта под руководством опытного тренера появилась у юных жителей п. Забитуй Аларского района.

На открытии нового отделения спортшколы побывали временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, президент региональной Федерации хоккея с мячом, директор спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» Владимир Матиенко, мэр Аларского района Роман Дульбеев, глава п. Забитуй Сергей Павленко и жители поселка.

- В Иркутской области любят спорт и активно им занимаются. Уверен, что открытие отделения школы «Сибскана» даст еще один толчок в развитии спортивной жизни детей и всех жителей района. В Аларском районе сегодня действуют 28 кортов, где можно заниматься спортом и двигаться вперед. Выражаю огромную благодарность президенту Федерации по хоккею с мячом Иркутской области Владимиру Матиенко за его неутомимую энергию и помощь в подготовке к открытию школы. Я желаю всем хорошего настроения и честной игры, - поздравил присутствующих с открытием в п. Забитуй отделения спортшколы Анатолий Прокопьев.

В отделение областной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» в Забитуе уже набрано 39 детей. Сегодня ребятам подарили брендированную спортивную форму и клюшки.

Напомним, областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» начала работать в 2017 году. Школа ведет постоянную работу по расширению сети отделений, улучшению условий для проведения тренировочного процесса и увеличению количества детей, занимающихся хоккеем с мячом.

Сейчас в 15 отделениях спортивной школы «Сибскана» занимаются почти 800 человек. 22 тренера работают в Иркутске, Шелехове, Свирске, Усть-Илимске, Братске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне, Саянске, Черемхово, Бодайбо, поселке Невон Усть-Илимского района, рабочем поселке Мамакан Бодайбинского района, селах Голуметь Черемховского района и Хомутово Иркутского района.

Школа круглогодично ведет набор мальчиков и девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения в различных городах Приангарья. Подробная информация - на официальном сайте учреждения http://sibscanairk.ru/, а также по телефонам в Иркутске: (3952) 436-823, 201-393, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.