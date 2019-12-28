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Ритейлеры поддерживают рециклинг

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Ряд крупных ритейлеров, включая Aldi, Marks & Spencer и Tesco, отказались от целого ряда продуктов, содержащих пластик. Такая инициатива направлена на повышение качества используемых материалов, прежде всего бумаги и картона, которые подлежат последующей переработке.

Супермаркеты убрали с полок так называемый «черный пластик» и изменили дизайн многих продуктов, а вместо полиэтиленовых пакетов покупателям теперь предлагают бумажные или биоразлагаемые. Между тем в Старом Свете в чести упаковочный материал из алюминия — так, в преддверии праздников в Европе ежегодно потребляется 156 млн шоколадных Санта Клаусов, завернутых в алюминиевую фольгу. Такая фольга может быть переработана без вреда для окружающей среды. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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