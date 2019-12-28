Игорь Кобзев потребовал увеличить темпы строительства в Тулуне

В пострадавших от паводка территориях Иркутской области необходимо наращивать темпы строительства, потребовал временно исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев на совещании в Тулуне, которое провел вице-премьер Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Мутко. Участие в обсуждении приняли представители федеральных Министерств, члены Правительства региона и главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Более семи тысяч жилых помещений признано непригодными для жилья. Это огромное количество. Оно возросло за счет уменьшения числа объектов, подлежащих капитальному ремонту. Сегодня 5700 семей получили жилье, и мы им его оплатили. Еще две тысячи ждут жилье, которое мы строим. По итогам встреч с жителями пострадавших территорий видим, что у них остаются нерешенные вопросы, и есть достаточно большое количество людей, которые не согласны с решениями комиссий. Нам нужно как можно быстрее решить спорные вопросы, - сказал Виталий Мутко.

Он призвал представителей правоохранительных, судебных и надзорных органов к более тесному взаимодействию при решении спорных вопросов, возникающих у населения в судах. Вице-премьер отметил, что для проработки этой проблемы он намерен обратиться в Генеральную Прокуратуру.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области Игорь Кобзев поручил членам регионального Правительства и главам муниципалитетов до 1 февраля 2020 года разработать предложения, которые внесут полную ясность по аварийному жилью, необходимо разобраться со строениями, которые пока остаются в зонах затопления.

- Надо заранее планировать несколько путей предоставления в собственность земельных участков бесплатно тем категориям жителей, которые имеют на это соответствующие права, либо предусмотреть выкуп или приобретение земли по кадастровой стоимости. Мы понимаем, что люди, которые переселяются в новые многоквартирные дома, в основном, привыкли жить, имея приусадебные участки, погреба, надворные постройки. Это надо учитывать, - сказал Игорь Кобзев.

Временно исполняющий обязанности Губернатора подчеркнул, что остаются вопросы по компенсационным выплатам у сельхозпроизводителей и предпринимателей.

- Очень много обращений за эти дни ко мне поступило от людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, а также детей-сирот. Вижу, что здесь мы не дорабатываем. Мы обязаны в этих ситуациях разобраться, взять их на контроль, - отметил Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что нужно наращивать темпы строительства.

- Как только население увидит, что пошло строительство, поверьте, будет совершенно другой формат общения. Рабочая группа Правительства региона, созданная по моему поручению, действует на пострадавших территориях, еженедельно будем анализировать изменения в текущей обстановке, - сказал Игорь Кобзев.

Кроме этого, временно исполняющий обязанности Губернатора обратил внимание местных властей на ответственность в поддержании соответствующего уровня жизнеобеспечения в населенных пунктах.

- Дороги должны чиститься, свет должен гореть. Сегодня подошли ко мне жители привокзальных улиц - освещения нет, дороги завалены снегом. В центре – делают, а там – нет, - рассказал Игорь Кобзев.

В завершении Виталий Мутко подчеркнул, что вопросов, которые требуют вмешательства федеральных органов власти, почти не осталось.

- Сейчас все в ваших руках. Если нужны дополнительные ресурсы или дополнительные полномочия, обращайтесь. Будем вас поддерживать. Элементы качественной работы есть. Мы были в пункте долговременного размещения: социальные работники к каждому человеку относятся с душой. Почему же у некоторых людей сохраняется негативное настроение? Потому что из 47 тысяч граждан у нас остаются единицы, которые не удовлетворены решениями по жилью и прочими проблемами. В каждой ситуации нужно разобраться индивидуально, - сказал Виталий Мутко.