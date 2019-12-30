5 мастерских современного оборудования открыты в Иркутском техникуме архитектуры и строительства

Пять мастерских по профилю «Строительство» и компетенциям, соответствующим стандарту WorldSkills, открыты в Иркутском техникуме архитектуры и строительства. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мастерские открыты по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Производство мебели», оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, которое закуплено в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На эти цели затрачено более 20 млн рублей из средств федерального бюджета, более 2,5 млн рублей из бюджета Иркутской области и два млн - из внебюджетных источников.

В каждой мастерской будет пять рабочих мест, которые оснащены современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием, которое сегодня используется в строительной отрасли. В техникуме будут проходить стажировку студенты из других учебных заведений Иркутска и Иркутской области, а также соревнования чемпионатов WorldSkills по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Сухое строительство».

По компетенции «Производство мебели» оборудование предусматривает весь цикл работы с деревом: от раскроя заготовки до прессовки дерева и реставрации. Закуплены ленточные пилы. Здесь же будут проводиться демонстрационные экзамены. Во всех мастерских установлены проектные экраны, закуплена методическая литература, в том числе уникальная энциклопедия по реставрации мебели.