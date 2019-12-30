22% природных территорий федерального значения внесены в госреестр

По итогам 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 68 природных территориях федерального значения, что составляет 22% от общего количества. Предстоит определить границы еще 238 ООПТ (согласно данным, опубликованным на сайте Минприроды). Об этом сообщили в федеральной кадастровой палате.

Работа по определению границ должна быть завершена до 1 января 2022 года. Определение четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

В ноябре и декабре 2019 года ЕГРН пополнили сведения о границах заповедника «Шульган-Таш» в Башкортостане, «Большая Кокшага» в республике Марий Эл, «Мордовский имени П.Г. Смидовича» республики Мордовия, «Присурский» в республике Чувашия, «Богдинско-Баскунчакский» в Астраханской области, «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» в Воронежской области, «Лапландский» в Мурманской области, «Полистовский» Псковской области. В Приморском крае обозначены границы национального парка «Бикин» и заповедника «Кедровая падь».

К 2022 году должны быть внесены в ЕРГН все сведения о границах особо охраняемых природных территорий.