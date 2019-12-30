ПСБ назначен опорным банком для ОПК

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий ПСБ в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. При этом устанавливать объем средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка ОПК для обеспечения выполнения гособоронзаказа, будет Правительство Российской Федерации. Как подчеркнуто в пояснительно записке к закону, он разработан «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу».

«Закон официально определил ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, - отметил Председатель ПСБ Пётр Фрадков, - для банка это большие перспективы и ответственность. Наша стратегическая задача - взять на себя обслуживание до 70% всего сектора ОПК страны до 2022 года. Однако уже сейчас у нас есть все ресурсы для потенциального обслуживания до 100%. ПСБ готов обеспечить новое качество сервиса и работы с предприятиями отрасли с учётом их специфики. Кроме того, несмотря на ориентацию на этот сегмент, мы также продолжим активно работать и в традиционном для нас корпоративном и розничном секторах».В настоящее время ПСБ обслуживает более 50% от общего объема гособоронзаказа. Более 80% предприятий и компаний сектора ОПК обслуживается в банке. В рамках данной работы ПСБ предлагает программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса.По итогам 2019 объём финансирования оборонно-промышленного комплекса со стороны ПСБ, включая кредиты и транзакционные продукты, составляет около 450 млрд рублей. При этом ставки по портфелю начинаются от 6.5%, что является лучшим показателем по рынку.Если говорить о других абсолютных цифрах, то активы банка составляют сейчас более 2 трлн рублей, за год они выросли больше чем на 50%. Прибыль по итогам года составит около 15 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса вырос за год на 74%, портфель малого и среднего бизнеса – на 55%, портфель розничного бизнеса – на 67%. В соответствии с российской отчетностью банк занимает второе место по рентабельности капитала среди крупнейших российских банков.