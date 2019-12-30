Росстандарт обнаружил более 1,5 млн автомобилей с бракованными подушками безопасности

На автомобилях, в которых установлены подушки безопасности TAKATA, необходимо заменить травмоопасные детали. При определенных климатических условиях, во время срабатывания в них может взорваться корпус газогенератора. Сообщает ведомство.

В мире зафиксировано несколько смертельных исходов и ряд случаев получения травм из-за некорректного функционирования проблемных газогенераторов.

Подушки безопасности TAKATA установленны на более чем 20 брендов, включая Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, BMW, Chrysler, Ford, Mazda и др. Ранее Росстандарт согласовал отзывные программы по таким случаям, суммарно – это более 1,5 миллионов автомобилей.

Владельцы автомобилей могут проверить, подпадает ли их транспортное средство под отзывную кампанию, по VIN-номеру автомобиля с помощью специального сервиса на официальном сайте Росстандарта (easy.gost.ru), а также на официальных сайтах автопроизводителей.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль включен в отзыв, его владельцу необходимо незамедлительно связаться с любым уполномоченным дилером или авторизованным сервисным центром для скорейшего выполнения бесплатных работ.

Часть автопроизводителей уже провела консультации с Росстандартом и приглашают всех владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, вне зависимости от возраста автомобиля, пройти данную сервисную кампанию для бесплатной установки новых модернизированных газогенераторов и обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.