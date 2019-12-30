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Обязательные работы назначили директору управляющей компании в Усолье-Сибирском за невыплату долга

30 декабря 2019

В Усолье-Сибирском  директору управляющей компании суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком в 350 часов. Как сообщили в  УФССП России по Иркутской области, управляющая компания не оплатила выставленные ресурсоснабжающей организацией счета. Сумма задолженности составила свыше 100 тыс. рублей, что явилось основанием для обращения в суд. 

Генеральный директор управляющей компании, зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Иркутской области о выплате долга, уклонялся от его исполнения.  Требования судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности игнорировал.

Судебные приставы возбудили уголовное дело, которое по окончании расследования было направлено в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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