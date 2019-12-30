Обязательные работы назначили директору управляющей компании в Усолье-Сибирском за невыплату долга

В Усолье-Сибирском директору управляющей компании суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком в 350 часов. Как сообщили в УФССП России по Иркутской области, управляющая компания не оплатила выставленные ресурсоснабжающей организацией счета. Сумма задолженности составила свыше 100 тыс. рублей, что явилось основанием для обращения в суд.

Генеральный директор управляющей компании, зная о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Иркутской области о выплате долга, уклонялся от его исполнения. Требования судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности игнорировал.

Судебные приставы возбудили уголовное дело, которое по окончании расследования было направлено в суд.