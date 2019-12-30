В России может появиться авиакомпания для ДФО

Правительство вместе с госкорпорациями и крупными банками рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке. По мнению сенаторов, такая мера решит проблему труднодоступности региона. Сообщают «Известия».

Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний. Предметное обсуждение этого вопроса начнется в 2020 году, сообщили в Совфеде.

Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех» прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее сенатор Иван Абрамов обратился к заместителю председателя правительства Максиму Акимову с просьбой обратить внимание ведомств на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке. Ситуация серьезно осложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро».

Затем в 2017 году прекратила свою деятельность «ВИМ-Авиа», осуществлявшая значительную часть рейсов в данном направлении. На рынке перевозок из центральной части страны в ДФО и обратно появились другие компании, но стоимость авиабилетов ощутимо возросла.

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.