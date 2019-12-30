Теперь часть страховки будет возвращаться заемщику после погашения кредита

Соответствующий приказ подписал Владимир Путин. Закон дает заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Сообщают «Известия».
Закон распространяется как на потребкредиты, так и на ипотеку. Кроме того, теперь заемщик сможет получить потребительский кредит без страховки по увеличенной процентной ставке.
Заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет осуществляться в течение семи дней с момента подачи заявления.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года. Он не будет распространяться на взятые ранее кредиты со страховкой.