В Иркутской области открылись 4 фельдшерско-акушерских пункта

Восток» завершило строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в четырех населенных пунктах Иркутской области. 27 декабря новые медицинские объекты одновременно открылись в деревнях Укар и Зенцова Нижнеудинского района, с. Бирюса Тайшетского района, а также в селе Бурхун Тулунского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благотворительный проект «ПАО «Транснефть» по строительству 10 ФАП реализуется в два этапа. Цель - оказание помощи территориям, пострадавшим от масштабного наводнения в Иркутской области в июле текущего года.

В рамках первого этапа введены в эксплуатацию 4 медицинских объекта, еще шесть будут возведены до конца августа 2020 года.

Все ФАПы укомплектованы современным медицинским оборудованием, системами пожарной безопасности и охраны, подключены к сети интернет. Для обеспечения стабильного электроснабжения каждый объект оборудован резервным источником электропитания - дизельной электростанцией. К каждому пункту подведена дорога, территория ограждена и благоустроена. С наступлением весенне-летнего сезона рядом с каждым фельдшерским пунктом будет обустроена детская игровая площадка.