Гражданские самолеты в России могут переименовать

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, ребрендинг на рынке гражданской авиации – это обычная практика. Многие компании, занимающиеся созданием самолетов, пришли именно к такой модели. Сообщают «Известия».

Целесообразность идеи, по его словам, заключается в том, что все инвестиции будут идти в один бренд, а не рассеиваться по нескольким направлениям.

Окончательного решения о переименовании гражданских самолетов пока нет, но дискуссия продолжается, добавил глава ОАК.