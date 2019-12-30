Правительство взялось за импорт иномарок

После того, как Минпромторг уведомил правительство о том, что в страну ввозятся тяжелые (10 т и более) прицепы, срок эксплуатации которых составляет 15-20 лет, Росаккредитация начала проверки по данной категории транспорта. Сообщают «Известия».

С приостановкой аккредитации после проверки регулятора столкнулась лаборатория «Услуги Авто» Юрия Пархоменко. По его словам, из 20 проверенных ведомством центров только пять компаний смогли пройти проверку без серьезных замечаний.

Как рассказал Юрий Пархоменко, возраст техники не влияет на вероятность нарушений, если те же прицепы и полуприцепы находятся в надлежащем техническом состоянии. За 15–20 лет требования ужесточились, у некоторых прицепов, к примеру, может отсутствовать заднее защитное устройство, боковое защитное устройство. Если лаборатория не потребовала его наличия, безусловно, прицеп небезопасен.

«Сейчас импорт подержанных автомобилей хоть и невысок, но в страну по-прежнему везут так называемые «распилы» — автомобиль, разрезанный на запчасти, и его позже сваривают. Это, как правило, из Японии праворульные машины. А из Европы и США выгодно везти, только если машина побывала в ДТП, — скидка на родине хорошая, а в России ее растамаживают, ремонтируют и продают. Но это уже не автомобили, а опасный утиль.

Поэтому совершенно очевидно, что все эти перекупы незаконно получают СБКТС. В сегменте спецтехники, где, к примеру, новый экскаватор стоит 10 млн рублей, а подержанный — 2,5 млн рублей, и того хуже нарушения», — заключил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.