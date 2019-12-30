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МРОТ вырастет почти на тысячу с 1 января 2020 года

30 декабря 2019

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет почти на тысячу до 12 130 рублей, а вместе с ним - некоторые виды детских пособий и больничных, а также взносы в пенсионный фонд, если человек их делает самостоятельно. Об этом сообщает "Российская газета". 

МРОТ привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за II квартал предыдущего года. Если человек работает на полную ставку, платить ему меньше МРОТ работодатель не может. Повышение затронет около 3,2 млн человек, половина из них работают в госсекторе. Расходы бюджетов всех уровней на повышение "минималки" составят 20,9 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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