За год объем мобильной передачи в РФ увеличился в 1,5 раза

За весь 2018-й россияне скачали 10,2 млрд Гб, а за 9 месяцев 2019-го этот показатель достиг 10,9 млрд Гб. Сообщают «Известия».

Российские сотовые абоненты за девять месяцев 2019 года скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й. В январе–сентябре мобильный интернет-трафик в России достиг почти 10,9 млрд Гб, тогда как за прошлый год он составил около 10,2 млрд Гб, следует из статистики Минкомсвязи.

В целом за три квартала, по сравнению с тем же периодом 2018-го, объём мобильной передачи данных в РФ увеличился в 1,5 раза. Развитие сетей LTE, позволяющих качать быстрее и больше, интерес к «тяжелому» видеоконтенту и невысокая, даже несмотря на рост тарифов, стоимость услуг — такие причины роста трафика называют аналитики.